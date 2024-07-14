АПЛ поддержала сборную Англии в преддверии финала Евро-2024

Исполнительный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс высказал слова поддержки в адрес «трёх львов», которые сегодня, 14 июля, встретятся с Испанией в финале Евро-2024.

«Как же захватывающе было наблюдать за тем, как сборная Англии выходит в финал Евро-2024. Я желаю ей удачи в сегодняшнем матче с Испанией.

По ходу турнира команда становилась всё сильнее, а игроки показывали фантастический футбол, позволивший им победить Нидерланды в полуфинале. Они проявили невероятную стойкость и были потрясающими, когда это было действительно необходимо», — приводит слова Мастерса пресс-служба АПЛ.

Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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