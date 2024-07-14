Тренер вратарей «Зенита» — о Латышонке: до последнего решали, кто сыграет в Суперкубке

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался об игре нового вратаря клуба Евгения Латышонка после победы в Суперкубке России над «Краснодаром».
«На наш взгляд, Латышонок хорошо себя показал на тренировках. До последнего решали, кто сыграет — либо Евгений, либо Денис Адамов. В матче за Суперкубок России выбор пал на Латышонка. Два вратаря у нас были готовы на 100%, как и Михаил Кержаков», — приводит слова Жевнова «РБ Спорт».
Напомним, 14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».
25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.
- 14 июля 2024
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