ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер вратарей «Зенита» — о Латышонке: до последнего решали, кто сыграет в Суперкубке

Тренер вратарей «Зенита» — о Латышонке: до последнего решали, кто сыграет в Суперкубке
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался об игре нового вратаря клуба Евгения Латышонка после победы в Суперкубке России над «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«На наш взгляд, Латышонок хорошо себя показал на тренировках. До последнего решали, кто сыграет — либо Евгений, либо Денис Адамов. В матче за Суперкубок России выбор пал на Латышонка. Два вратаря у нас были готовы на 100%, как и Михаил Кержаков», — приводит слова Жевнова «РБ Спорт».

Напомним, 14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android