Тренер вратарей «Зенита» — о Латышонке: до последнего решали, кто сыграет в Суперкубке

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался об игре нового вратаря клуба Евгения Латышонка после победы в Суперкубке России над «Краснодаром».

«На наш взгляд, Латышонок хорошо себя показал на тренировках. До последнего решали, кто сыграет — либо Евгений, либо Денис Адамов. В матче за Суперкубок России выбор пал на Латышонка. Два вратаря у нас были готовы на 100%, как и Михаил Кержаков», — приводит слова Жевнова «РБ Спорт».

Напомним, 14 июня «Зенит» сообщил о переходе из «Балтики» голкипера Латышонка. Контракт с вратарём заключён по схеме «4+1».

25-летний Латышонок является воспитанником академии ФК «Краснодар», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.