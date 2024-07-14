Видео: аргентинские фанаты в Майами поют и танцуют, ожидая финал Кубка Америки — 2024

Болельщики сборной Аргентины собрались вместе для того, чтобы провести время в ожидании финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией, который пройдёт завтра, 15 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами.
Аргентинские фанаты веселятся в ожидании финала Копы-2024:
Напомним, финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии начнётся в 3:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит бразильский судья Рафаэл Клаус.
На стадии полуфинала аргентинская национальная команда обыграла Канаду со счётом 2:0. В свою очередь, сборная Колумбии победила Уругвай со счётом 1:0.
Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Америки. Аргентинская национальная команда завоевала данный трофей в 2021 году.