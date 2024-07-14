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Видео: аргентинские фанаты в Майами поют и танцуют, ожидая финал Кубка Америки — 2024

Видео: аргентинские фанаты в Майами поют и танцуют, ожидая финал Кубка Америки — 2024
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Болельщики сборной Аргентины собрались вместе для того, чтобы провести время в ожидании финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией, который пройдёт завтра, 15 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами.

Аргентинские фанаты веселятся в ожидании финала Копы-2024:

Напомним, финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии начнётся в 3:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит бразильский судья Рафаэл Клаус.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала аргентинская национальная команда обыграла Канаду со счётом 2:0. В свою очередь, сборная Колумбии победила Уругвай со счётом 1:0.

Сборная Аргентины является действующим обладателем Кубка Америки. Аргентинская национальная команда завоевала данный трофей в 2021 году.

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