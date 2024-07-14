Защитник «Зенита» Сантос спрогнозировал победителя Кубка Америки — 2024

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что в матче финала Кубка Америки — 2024 ожидает победы сборной Аргентины над национальной командой Колумбии.

«Финал будет очень интересным, думаю, что Аргентина выиграет. Мне кажется, что для них этот финал более эмоциональный. Для сборной Бразилии турнир получился тяжёлым, потому что расстроили болельщиков. Мы работаем над тем, чтобы проходить дальше, но этого не произошло», — приводит слова Дугласа Сантоса ТАСС.

Финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами 15 июля. В качестве главного судьи противостояния выступит Рафаэл Клаус из Бразилии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 3:00 мск.