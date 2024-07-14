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Андрей Мостовой: у меня был вариант с Францией. Надеюсь, будет что-то покруче

Андрей Мостовой: у меня был вариант с Францией. Надеюсь, будет что-то покруче
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об амбициях поиграть в европейских чемпионатах.

– В России тренд на открытость. Дмитрий Баринов рассказал про предложения от «Алавеса» и «Метца». Что у тебя в этом направлении?
– Прошлый сезон сложился неудачно. До этого был вариант с Европой, сейчас пока вариантов нет. Тогда была Франция.

– Жалеешь, что не получилось?
– Нет. Был тяжёлый период. Травмы, всё остальное.

– Цель, чтобы этот вариант появился снова?
– Надеюсь, даже покруче, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшем сезоне Мостовой принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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