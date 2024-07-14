Агент Гогуа: Седрик подписал контракт с «Химками»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, заявил, что футболист стал игроком подмосковных «Химок».

«Седрик уже подписал контракт с «Химками», пока на год, и забил гол «Крыльям Советов» в товарищеском матче. Мои футболисты не про то, чтобы прийти, сидеть, зарабатывать и думать только про деньги. Гогуа показал в товарищеских играх, что с ним всё в порядке», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 29-летний Седрик Гогуа провёл 11 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с «Шинником» завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.