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Испания — Англия. Прямая трансляция
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«Он зазнаётся и всегда «ныряет». Экс-игрок «Ливерпуля» обрушился с критикой на Беллингема

«Он зазнаётся и всегда «ныряет». Экс-игрок «Ливерпуля» обрушился с критикой на Беллингема
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Бывший центральный защитник «Ливерпуля» и «Баварии» Маркус Баббель подверг критике атакующего полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала» Джуда Беллингема за уровень его игры и поведения на Евро-2024.

«Я не уверен, какая позиция у Джуда Беллингема лучшая, потому что он бегает везде. У меня такое чувство, будто бы он думает, что стал суперзвездой. И мне не нравится такое отношение. Вы не увидите подобного от таких игроков, как Букайо Сака или Джамал Мусиала.

Если слегка коснуться Беллингема, то он всегда «ныряет», всегда падает. Язык его тела плох, если в матчах всё идёт не так, как нужно.

Беллингему сейчас 21 год, все уважают его, потому что он прирождённый лидер. Однако я беспокоюсь, что он думает, что игроки вокруг него недостаточно хороши. Беллингем должен продемонстрировать свои лидерские качества на поле и сделать всё возможное, чтобы выиграть игру, но также должен признать, что каждый в команде важен», — приводит слова Баббеля Daily Mail.

Напомним, сегодня, 14 июля, Беллингем может сыграть в финале Евро-2024 с Испанией.

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