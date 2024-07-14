Игрок сборной Испании Родри: трудно было понять, как Грузия забила нам в 1/8 финала ЧЕ

Полузащитник сборной Испании Родри вспомнил трудные матчи в плей-офф чемпионата Европы 2024 года на пути к финалу турнира, отметив игру 1/8 финала Евро-2024 с Грузией (4:1).

«Подобные вещи делают команду сильнее и закаляют. Мы прошли множество различных испытаний, которые были сложными. Трудно было понять, как Грузия забила нам первый гол в 1/8 финала.

Уступая в счёте против Грузии, мы сохраняли спокойствие, а это не всегда легко. Да и против Франции в полуфинале мы не слишком волновались, когда пропустили первыми. Мы никогда не забывали о том футболе, в который хотим играть, оставаясь верными своему стилю. Это были ключевые моменты, и мы с ними справились», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Евро-2024 сборная Испании встретится с Англией. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.