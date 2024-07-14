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Игрок сборной Испании Родри: трудно было понять, как Грузия забила нам в 1/8 финала ЧЕ

Игрок сборной Испании Родри: трудно было понять, как Грузия забила нам в 1/8 финала ЧЕ
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Полузащитник сборной Испании Родри вспомнил трудные матчи в плей-офф чемпионата Европы 2024 года на пути к финалу турнира, отметив игру 1/8 финала Евро-2024 с Грузией (4:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Грузия
0:1 Ле Норман – 18'     1:1 Родри – 39'     2:1 Руис – 51'     3:1 Уильямс – 75'     4:1 Ольмо – 83'    

«Подобные вещи делают команду сильнее и закаляют. Мы прошли множество различных испытаний, которые были сложными. Трудно было понять, как Грузия забила нам первый гол в 1/8 финала.

Уступая в счёте против Грузии, мы сохраняли спокойствие, а это не всегда легко. Да и против Франции в полуфинале мы не слишком волновались, когда пропустили первыми. Мы никогда не забывали о том футболе, в который хотим играть, оставаясь верными своему стилю. Это были ключевые моменты, и мы с ними справились», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Евро-2024 сборная Испании встретится с Англией. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.

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