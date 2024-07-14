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Виктор Онопко: такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел

Виктор Онопко: такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о главных разочарованиях чемпионата Европы — 2024.

«Понятно, что мы ждали большего от лидеров мирового футбола. Многие разочаровали. Например, Франция. Итальянцы всегда были злые, агрессивные, борьбу вообще никогда не проигрывали. Можно плохо играть, но бегать, убиваться, выгрызать мяч. Но такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел. Опять-таки — Германия. Понятно, что я её и ту же Францию, Нидерланды сравниваю с Испанией. По именам все эти сборные очень сильные, однозначно не слабее испанцев, но я надеялся увидеть более качественную игру в их исполнении. А на деле на этом чемпионате есть сборная Испании — и все остальные», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Итальянцы являются победителями Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.

Сетка плей-офф Евро-2024
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