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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Виктор Онопко высказался о критике в адрес тренера сборной Англии Саутгейта

Виктор Онопко высказался о критике в адрес тренера сборной Англии Саутгейта
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Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о главном тренере национальной команды Англии Гарете Саутгейте.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Критика есть всегда, главное, чтобы она не была огульной, безосновательной. Тогда она помогает расти. А бывает, что ругают просто так. Не нравится футболист или тренер — и начинают просто гнобить. Ответ на всё даёт результат. А сборная Англии — в финале. Как говорится, собаки лают — караван идёт. Мне, честно, не очень понравилась игра в Германии многих команд, но я не нахожусь там в раздевалке или у кромки поля и не знаю, какое у них видение, какая тактика, что происходит внутри. Да, у англичан есть момент фарта, но без работы, самоотдачи удачи не бывает. Любому тренеру, который привёз сборную на чемпионат Европы, надо отдать должное. Для многих команд это уже достижение», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта в финальном матче Евро-2024 встретится с Испанией. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.

Сетка плей-офф Евро-2024
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