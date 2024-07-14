Испания — Англия: финал Евро-2024 начался

В эти минуты начался финальный матч Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Игра проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.
На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.
Напомним, победителем Евро-2020, который был проведён в 2021 году, стала сборная Италии.
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