«Кейна не хватает на острие атаки». Радимов высказался об игре форварда сборной Англии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна в преддверии матча финала чемпионата Европы — 2024, в котором англичане встретятся со сборной Испании. Игра состоится сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

«Кейна часто не хватает на острие атаки. Но он много отрабатывает в обороне, смещается на фланги, даже приходит на место опорного. Естественно, его не хватает впереди, визуально болельщикам кажется, что он должен быть там и завершать. При этом он забил три мяча», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.