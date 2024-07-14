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Испания — Англия. Прямая трансляция
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«Кейна не хватает на острие атаки». Радимов высказался об игре форварда сборной Англии

«Кейна не хватает на острие атаки». Радимов высказался об игре форварда сборной Англии
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна в преддверии матча финала чемпионата Европы — 2024, в котором англичане встретятся со сборной Испании. Игра состоится сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кейна часто не хватает на острие атаки. Но он много отрабатывает в обороне, смещается на фланги, даже приходит на место опорного. Естественно, его не хватает впереди, визуально болельщикам кажется, что он должен быть там и завершать. При этом он забил три мяча», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Сетка плей-офф Евро-2024
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