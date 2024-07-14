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Ринат Дасаев назвал лучших вратарей Евро-2024

Ринат Дасаев назвал лучших вратарей Евро-2024
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о лучших голкиперах чемпионата Европы 2024 года.

«Если выделять вратарей, то мне понравился Доннарумма, который неплохо сыграл. Еще Мамардашвили тоже впечатлил. А вот Пикфорд не нравится. Он какой-то понтарь. Иногда что-то спасает, но больше красуется, чем показывает мастерство. Одного лучшего вратаря Евро трудно выбрать, поэтому остановлюсь на Доннарумме и Мамардашвили», — приводит слова Дасаева Sport24.

Напомним, финальная часть Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сегодня, 14 июля, в матче финала Евро-2024 сборная Испании встретится с Англией. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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