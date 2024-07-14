Газзаев: Смолов принесёт «Краснодару» пользу

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского «Динамо» в «Краснодар».

«Для него «Краснодар» – это не новая команда. Он же достаточно долго играл за «Краснодар», но сложно сказать что-то однозначное по итогам одной игры. Я думаю, что Смолов принесёт пользу «Краснодару», хотя на сегодня Кордоба – это основной нападающий команды», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, о переходе Смолова «Краснодар» объявил 18 июня. Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года.

Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Вчера, 13 июля, Смолов забил гол в матче Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:4).