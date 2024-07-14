Уилшир: единственное возможное сравнение для Ямаля — это Пеле

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался об игре 17-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

«Этот парень Ямаль делает это (забивает гол дальним ударом. — Прим. «Чемпионата») в полуфинале чемпионата Европы. Я никогда не видел и ничего подобного и не слышал о таком. Да, мы говорим об Уэйне Руни на Евро-2004. Но ему было 18 лет, и он уже был физически развит. А этот парень только закончил школу! Единственное возможное сравнение — Пеле, которого я никогда не видел, но который стал суперзвездой, будучи ещё подростком.

Величайшие игроки в мире — это те, кто не только знает, как создавать эти судьбоносные моменты, но и когда их создавать. Ямаль, похоже, умеет это делать. Главное испытание для него — не сейчас, потому что он находится в прекрасной форме и любит жизнь, — в том, сможет ли он поддерживать это? Нужна устойчивость. В данный момент все говорят о нём и любят его. Но наступит время, когда он столкнётся с трудностями», — приводит слова Уилшира The Sun.