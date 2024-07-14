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Жевнов: готовились к тому, чтобы в новом сезоне у «Зенита» было три сильных голкипера

Жевнов: готовились к тому, чтобы в новом сезоне у «Зенита» было три сильных голкипера
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, кто в команде будет основным голкипером.

«То, что у нас три сильных вратаря — это головная боль, но приятная. В этом сезоне мы готовились к тому, чтобы у «Зенита» было три сильных голкипера. Будем смотреть, кто из них лучше готов», — приводит слова Жевнова «РБ Спорт».

На данный момент в стане сине-бело-голубых есть три вратаря: Евгений Латышонок, Денис Адамов и Михаил Кержаков.

13 июля состоялся матч Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:2. В основном составе сине-бело-голубых вышел Латышонок.

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