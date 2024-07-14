Александр Мостовой оценил дебют Максима Глушенкова за «Зенит»

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил дебют нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). В своём первом официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

«Мне нравилась игра Глушенкова, когда он ещё играл в «Крыльях Советов». Было видно, что парень талантливый. Удивлён, что сейчас восхваляют Глушенкова, потому что он заявил о себе гораздо раньше. Когда ты играешь рядом с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Дугласом, начинаешь раскрываться по-другому», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 11 млн.