Черчесов: как Россия отпустила меня в Казахстан? Крепостное право отменили в 1861 году

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов высказался о назначении в сборную Казахстана.

– Многие задаются вопросом: как же так Россия «отпустила» Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ?

– Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило. В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся, – приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.