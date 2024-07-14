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Черчесов: как Россия отпустила меня в Казахстан? Крепостное право отменили в 1861 году

Черчесов: как Россия отпустила меня в Казахстан? Крепостное право отменили в 1861 году
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Российский футбольный специалист Станислав Черчесов высказался о назначении в сборную Казахстана.

– Многие задаются вопросом: как же так Россия «отпустила» Черчесова в Казахстан? У вас есть на него ответ?
– Крепостное право же отменили в 1861-м, так? Я же говорил, что хочу работать в русскоязычной среде, вот и принял то предложение, которое меня устроило. В России все клубы укомплектованы, тренеры на своих местах. Никаких подводных течений не почувствовал. Буду, как всегда, работать на результат там, где за это взялся, – приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

3 июня стало известно, что Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу. Предыдущим местом работы российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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