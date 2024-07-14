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Гарри Кейн: отдал бы всё, что сделал в своей карьере, за победу на Евро-2024

Гарри Кейн: отдал бы всё, что сделал в своей карьере, за победу на Евро-2024
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем финальном матче с Испанией на чемпионате Европы — 2024. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не секрет, что я не выиграл ни одного командного трофея, и с каждым годом я всё больше мотивирован изменить это. Сегодня у меня будет шанс выиграть один из самых крупных трофеев, которые только можно выиграть, и войти в историю моей страны. Без сомнения, я бы отдал всё, что сделал в своей карьере, чтобы сегодня у меня был особенный вечер и победа. Это было бы самым невероятным чувством для профессионального футболиста.

На последнем Евро всё закончилось тяжело, поэтому в нас ещё есть жажда победы и огонь в душе, чтобы на этот раз всё сложилось в нашу пользу, но мы также знаем, что это будет чрезвычайно тяжёлый вечер. Как сказал босс, всё сведётся к мелким деталям, которые нам удавалось совершенствовать на протяжении всего турнира. Нам это понадобится и даже больше в предстоящем финале», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

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