«Урал» уверенно обыграл «Сочи» в 1-м туре Первой лиги

Сегодня, 14 июля, состоялся матч 1-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимал на своём поле «Сочи». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Сараев из Санкт-Петербурга. «Урал» одержал победу над «Сочи» со счётом 2:0.
В составе екатеринбургской команды голы на свой счёт записали нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Тимур Аюпов.
В следующем туре «Урал» встретится с ярославским «Шинником» 20 июля. Начало игры — в 12:30 мск. «Сочи» в тот же день примет на своём поле калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
В параллельном матче 1-го тура Первой лиги «Ротор» выиграл у «Шинника» с минимальным счётом 1:0. Отличился защитник Дмитрий Прищепа.
- 14 июля 2024
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