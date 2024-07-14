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«Урал» уверенно обыграл «Сочи» в 1-м туре Первой лиги

«Урал» уверенно обыграл «Сочи» в 1-м туре Первой лиги
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Сегодня, 14 июля, состоялся матч 1-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимал на своём поле «Сочи». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Иван Сараев из Санкт-Петербурга. «Урал» одержал победу над «Сочи» со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Каштанов – 49'     2:0 Аюпов – 58'    

В составе екатеринбургской команды голы на свой счёт записали нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Тимур Аюпов.

В следующем туре «Урал» встретится с ярославским «Шинником» 20 июля. Начало игры — в 12:30 мск. «Сочи» в тот же день примет на своём поле калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В параллельном матче 1-го тура Первой лиги «Ротор» выиграл у «Шинника» с минимальным счётом 1:0. Отличился защитник Дмитрий Прищепа.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Прищепа – 14'    
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