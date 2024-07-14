Андрей Аршавин анонсировал трансферы «Зенита» на выход

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что клуб может расстаться с некоторыми игроками до закрытия трансферного окна.

«Мне трудно это комментировать. Пока разговоры только. Кого‑то из нынешнего состава 1 сентября в команде не будет. Я бы так сказал», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 13 июля состоялся матч Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:2. Отметим, что в прошлом сезоне сине-бело-голубые оформили золотой требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.