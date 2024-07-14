Семьи игроков сборной Англии будут находиться в «нейтральной зоне» на финале Евро

Семьи футболистов сборной Англии будут находиться в «нейтральной зоне» во время финального матча Евро-2024 с Испанией. Об этом сообщает Daily Mail. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Нейтральная зона» будет специально огорожена от других фанатов, чтобы обеспечить безопасность членов семей футболистов сборной Англии, а также отгородить от эмоционального поведения других болельщиков, например, в форме бросков стаканов пива.

Таким образом, УЕФА хочет не допустить повторения ситуации, которая произошла во время матча Кубка Америки — 2024 между Уругваем и Колумбией (0:1), когда уругвайские футболисты вступили в стычку с колумбийскими фанатами, чтобы обезопасить семьи игроков от агрессивного поведения болельщиков.