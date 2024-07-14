Онопко: если бы СМИ не акцентировали на этом внимание, не подумал бы, что Ямаль такой юный

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о молодых футболистах на фоне достижений испанского полузащитника Ламина Ямаля на Евро-2024.

— На вашей памяти кто-то так же рано и ярко стартовал, как Ямаль?

— Не припомню такого. Мы как-то не обращали внимания на возраст. Если бы пресса не акцентировала на этом внимания, я бы не подумал, что Ямаль такой юный. Из наших молодых сразу приходит на ум Акинфеев — Игорь тоже рано начал играть. Были и другие футболисты, которые стартовали во взрослом футболе в 17-18 лет. Когда мы начинали, в стране было 15 республик и даже в юношеских сборных выбор был широчайший. Даже просто попасть туда было невероятно сложно. Некоторые таланты рано стартовали и в высшей лиге Союза, — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро. На Евро-2024 Ямаль отметился одним голом и тремя результативными передачами.