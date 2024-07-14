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Секу Койта высказался о дебюте за ЦСКА в товарищеском матче с «Ахматом»

Секу Койта высказался о дебюте за ЦСКА в товарищеском матче с «Ахматом»
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Нападающий ЦСКА Секу Койта высказался о своём дебюте за московский клуб. Напомним, малиец принял участие в товарищеском матче с «Ахматом», проведя на поле 15 минут. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
13 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Гандри – 12'     1:1 Роша – 28'     1:2 Ковачев – 38'     2:2 Чалов – 79'    

«Очень рад, что сыграл за ЦСКА в первый раз, пусть это и не была официальная игра. Теперь мне не терпится дебютировать по-настоящему, уже в чемпионате России. Хотелось бы забить здесь много голов и принести команде пользу.

Обычно я быстро набираю форму. Чувствую себя хорошо и очень надеюсь, что уже в следующем матче смогу сыграть больше. Буду рад использовать любую возможность, которую предоставит тренер. Не терпится начать помогать команде», — приводит слова Койта Bobsoccer.

Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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