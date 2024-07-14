Первый тренер Глушенкова оценил дебют игрока за «Зенит»

Сергей Пучков, который является первым тренером нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, высказался о дебюте игрока в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). В своём первом официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

«У Максима получился удачный первый выход в составе «Зенита», он продемонстрировал лучшие качества. Пока Глушенков всё подтверждает. Но надо, чтобы была стабильность, чтобы так продолжалось и дальше. Отношение может меняться, важно в него верить, а ему — быть устойчивым по отношению к внешним факторам», — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).