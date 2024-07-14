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Первый тренер Глушенкова оценил дебют игрока за «Зенит»

Первый тренер Глушенкова оценил дебют игрока за «Зенит»
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Сергей Пучков, который является первым тренером нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, высказался о дебюте игрока в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). В своём первом официальном матче за новый клуб Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«У Максима получился удачный первый выход в составе «Зенита», он продемонстрировал лучшие качества. Пока Глушенков всё подтверждает. Но надо, чтобы была стабильность, чтобы так продолжалось и дальше. Отношение может меняться, важно в него верить, а ему — быть устойчивым по отношению к внешним факторам», — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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