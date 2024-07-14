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Нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзее
Трансфер Джошуа Зиркзее в «МЮ»
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе нидерландского нападающего Джошуа Зиркзее, выступавшего в составе своей национальной команды на Евро-2024, из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года. Ожидается, что Зиркзее будет выступать под №9, который освободился после ухода Антони Марсьяля.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Ранее в СМИ сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили «Болонье» за трансфер игрока сборной Нидерландов чуть больше € 40 млн.

Что сказал игрок:
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Напомним, 23-летний нападающий выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне Зиркзее принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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