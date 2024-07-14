Онопко: да, в сборной Испании есть и «дети», но эти «дети» — лучшие на чемпионате Европы!

Бывший защитник «Спартака», «Овьедо» Виктор Онопко оценил сборную Испании на Евро-2024.

«Да, сборная Испании молода. Де ла Фуэнте работал с юношескими сборными и прекрасно знает это поколение. Но у них есть и ветераны — те же Навас, Мората, Карвахаль, не игравший в полуфинале. Есть люди, которые «делают» раздевалку. Смена поколений очень важна, но она должна проходить плавно. Ты не можешь выставить в составе всех молодых или возрастных. А у испанцев этот процесс протекает спокойно. Да, есть и «дети», но эти «дети» — лучшие на чемпионате Европы! Ямаль — один из самых ярких футболистов турнира. Но самое главное — у них есть команда. Это видно на поле», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза. В финальном матче Евро-2024 встретятся Испания и Англия. Матч начнётся сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.