Джошуа Зиркзее прокомментировал свой трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Джошуа Зиркзее высказался своем переходе из итальянской «Болоньи» в английский «Манчестер Юнайтед».

«После обсуждений с тренером и руководством клуба я понял, каким захватывающим будет моё будущее. Мне не терпится сыграть свою роль в достижении успеха «Манчестер Юнайтед». Я игрок, который всегда отдаёт всё для победы», – приводит слова Зиркзее журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Материалы по теме Фото «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзее

Сегодня, 14 июля, пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявила о переходе Джошуа Зиркзее из «Болоньи». Форвард подписал контракт с английским клубом до лета 2029 года.

Напомним, 23-летний Зиркзее выступал в составе «Болоньи» с лета 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.