Первый тренер Глушенкова: Максим только стал публичным, он пройдёт через негатив

Сергей Пучков, который является первым тренером нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, высказался о поведении футболиста после перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Напомним, форвард отреагировал на критику в свой адрес после перехода в «Зенит», назвав авторов негативных комментариев «клоунами».

«Максиму надо уделять поменьше внимания внешним факторам. Я не буду оценивать его реакцию, но скажу: одни пишут хорошо, другие — негатив. У Глушенкова пока нет опыта в этом, он только выплыл на поверхность. Только недавно стал публичным. Он переболеет и пройдёт через это», — сказал Пучков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).