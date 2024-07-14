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Дмитрий Чистяков высказался своём будущем в «Зените»

Дмитрий Чистяков высказался своём будущем в «Зените»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что ещё не разговаривал с руководством санкт-петербургского клуба по поводу своего будущего в команде.

«Был ли разговор о том, рассчитывают ли на меняв «Зените»? Нет, разговора не было. Сейчас я футболист «Зенита» и готов к работе. Время покажет, что будет дальше

Готов ли я к конкуренции? Конечно, я к ней всегда готов. Не буду кого-то выделять. Все ребята квалифицированные. Плохих игроков в «Зените» быть не может быть. Предстоит бороться, но я готов к этому», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, минувший сезон Дмитрий Чистяков провёл в «Сочи». 30-летний футболист успел провести в составе команды семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

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