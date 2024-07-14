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Болельщик сборной Англии отложил похороны матери, чтобы посмотреть финал Евро-2024

Болельщик сборной Англии отложил похороны матери, чтобы посмотреть финал Евро-2024
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Фанат сборной Англии Дэйв Росс отложил похороны своей матери, чтобы посмотреть финал Евро-2024 с Испанией. Об этом сообщает The Sun. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во время турнира скончалась мать Росса, однако он отложил похороны, чтобы не пропускать финальный матч Евро-2024.

«Очевидно, нам пришлось отложить похороны, потому что мы надеялись, молились, чтобы Англия вышла в финал, и они это сделали. Мне нужно встать очень рано утром в понедельник, чтобы ехать обратно, потому что похороны моей матери во вторник.

Я уверен, что она была бы рада видеть меня здесь и видеть, как Англия выиграет Евро», — приводит слова Росса The Sun.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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