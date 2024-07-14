Самедов: есть ощущение, что сборная Англии может выиграть Евро-2024

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся национальные команды Испании и Англии. Игра состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

«Я буду смотреть футбол, для меня явный фаворит — Испания, но почему-то есть странное ощущение, что англичане могут выиграть этот Евро. Как они прошли плей-офф, как вырывали в концовках матчи, показывает, что им благоволит судьба, хотя Испания по игре сильнее, наверное. Я думаю, что Ламин Ямаль уже всем и всё доказал, понятно, что растёт будущая суперзвезда. Он наверняка будет выходить, это основная опция в атаке, от которой будут ждать результативных действий.

Сложно кого-то выделить в составе сборной Англии, в последней игре хорошо сработали замены. У команды есть характер, Гаретом Саутгейтом многие были недовольны, но он молодец, идёт к своей цели, вывел команду в финал. Это какая-то командная история, видимо, в команде верят в свой успех, я думаю, что они отдадут все силы в этом матче», — приводит слова Самедова ТАСС.