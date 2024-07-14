Роман Березовский: не думаю, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ на одном дыхании

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский, который выступил в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, высказался о шансах сине-бело-голубых в новом сезоне.

— «Зенит» никому не оставит шансов на чемпионство?

— Вряд ли так получится. Просто вчера была такая игра — наверное, соскучились по полным трибунам. Атмосфера влияла. «Зенит» ранее получил в товарищеском матче оплеуху от «Црвены Звезды» — возможно, это сыграло на пользу в матче с «Краснодаром».

«Зенит» всегда фаворит в силу укомплектованности состава, высококлассных игроков даже на российском рынке. В этом смысле у них есть преимущество. Но на протяжении длительного сезона у любой команды бывают спады и подъёмы. Редко бывает, когда команда проходит весь сезон на одном дыхании. Сейчас чуть меньше европейских игр, но зато добавились другие кубковые матчи. В «Зените» происходит много ротации, но не думаю, что «Зенит» на одном дыхании станет чемпионом. Надеюсь, будет такая же борьба и как можно клубов включится в неё, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».