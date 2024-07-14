Гойкович: Испания победит на Евро, она всем показала, как играть

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович выразил уверенность в победе Испании на чемпионате Европы.

«Испания выиграет чемпионат Европы. Она всем показала, как надо играть. У Англии очень сильная команда, но я бы поставил именно на испанцев», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Старт игры запланирован на 22:00 мск. На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.