«Ипсвич» объявил о трансфере Лиама Делапа из «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Ипсвича» на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Лиама Делапа из «Манчестер Сити». Форвард подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Сумма трансфера не раскрывается.

«Я очень взволнован. Слышал много хорошего об атмосфере, царящей в клубе, о том, как работают игроки и персонал. Именно поэтому очень рад оказаться здесь. Тренеру нравится играть в захватывающий футбол. Он быстрый и интенсивный, и я с нетерпением жду этого. Хочу забить голы, отдавать передачи и буду работать изо всех сил, чтобы помочь команде», — сказал Делап в интервью пресс-службе клуба.

21-летний нападающий находился в системе «Сити» с 2019 года. За основную команду «горожан» Делап провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также Лиам выступал за «Сток Сити», «Халл Сити» и «Престон». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.