ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ипсвич» объявил о трансфере Лиама Делапа из «Манчестер Сити»

«Ипсвич» объявил о трансфере Лиама Делапа из «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Ипсвича» на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Лиама Делапа из «Манчестер Сити». Форвард подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Сумма трансфера не раскрывается.

«Я очень взволнован. Слышал много хорошего об атмосфере, царящей в клубе, о том, как работают игроки и персонал. Именно поэтому очень рад оказаться здесь. Тренеру нравится играть в захватывающий футбол. Он быстрый и интенсивный, и я с нетерпением жду этого. Хочу забить голы, отдавать передачи и буду работать изо всех сил, чтобы помочь команде», — сказал Делап в интервью пресс-службе клуба.

21-летний нападающий находился в системе «Сити» с 2019 года. За основную команду «горожан» Делап провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также Лиам выступал за «Сток Сити», «Халл Сити» и «Престон». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android