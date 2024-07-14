Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 15 июля

В ночь на завтра, 15 июля, в Кубке Америки 2024 года состоится финальный матч. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимали участие 16 команд, которые были поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 15 июля (время — московское):

3:00. Финал. Аргентина — Колумбия.

На стадии полуфинала Колумбия обыграла Уругвай со счётом 1:0, а Аргентина победила Канаду (2:0)

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.