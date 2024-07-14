Аргентина — Колумбия: статистика личных встреч, история противостояний

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В решающем матче Кубка Америки — 2024 сыграют сборная Аргентины и национальная команда Колумбии. Матч состоится 15 июля в Майами на стадионе «Хард Рок», начало – в 3:00 мск.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В преддверии встречи Аргентины и Колумбии предлагаем ознакомиться со статистикой противостояний этих соперников.

Всего матчей: 40.

Побед Аргентины: 20.

Побед Колумбии: 9.

Ничьих: 11.

Разница голов: 71-39 в пользу Аргентины.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.