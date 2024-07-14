Личка: у «Динамо» сейчас 16-17 игроков. Старт РПЛ будет очень сложным для команды

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о составе бело-голубых перед началом сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— Когда вы смотрите на усиления «Зенита», вы верите в борьбу за титул?

— Нам надо смотреть на себя, потому что первые пять игр в чемпионате для нас будут очень сложными. У нас 16-17 игроков, плюс три молодых парня. Карраскаля, Чавеса, Бальбуэны не хватает. Посмотрим, как мы выйдем из этой ситуации, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Динамо» стало призёром прошлого розыгрыша чемпионата России. Подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. Новый сезон РПЛ начинается 20 июля.