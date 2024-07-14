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В «Акроне» назвали цель клуба в дебютном сезоне РПЛ

В «Акроне» назвали цель клуба в дебютном сезоне РПЛ
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов назвал первоочередной задачей клуба в дебютном сезоне РПЛ — сохранение прописки в высшем дивизионе.

«В первую очередь задача «Акрона» на сезон — сохраниться в РПЛ. Мы, естественно, хотим быть как можно выше, но основная цель — сохраниться. Если нам удастся забраться выше, все будут очень рады, но загадывать не хочу», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

20 июля стартует новый сезон Российской Премьер-Лиги. Турнир начнётся с матча «Локомотив» — «Акрон» в 15:00 мск.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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