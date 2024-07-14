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Нигматуллин: «Зенит» может купить всех лидеров чемпионата и посадить на скамейку

Нигматуллин: «Зенит» может купить всех лидеров чемпионата и посадить на скамейку
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о работе «Зенита» в летнее трансферное окно.

«В это трансферное окно мы увидели большую ротацию вратарей. «Зенит» даже не стоит обсуждать, они могут всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку. Основная идея — не еврокубки, а играть в своей стране, радовать болельщиков и спонсоров. Работа над усилением не заканчивается», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Отметим, что в этом межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: вратарь Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.

Напомним, вчера, 13 июля, петербургский клуб стал обладателем Суперкубка России по футболу. В матче за трофей сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.

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