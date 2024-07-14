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Уилшир — об игре Беллингема на Евро-2024: без него сборной Англии не было бы в финале

Уилшир — об игре Беллингема на Евро-2024: без него сборной Англии не было бы в финале
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате Европы — 2024 в преддверии финала с Испанией. Встреча пройдёт сегодня, 14 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Люди ожидали, что Джуд Беллингем будет доминировать в каждом матче? Возможно, кто-то и ожидал, и у него, безусловно, есть к этому способности. Но он всё ещё 21-летний парень, и было нереально, чтобы он делал это игру за игрой, после долгого сезона.

У него были важные моменты, но мы также должны ценить и то, что он даёт нам, не владея мячом. Он всегда бежит, всегда готов сделать блок. Может ли он сделать больше? Думаю, он может, и, будучи таким человеком, как он, он это понимает. Он захочет большего.

Но он всё равно будет доволен своим вкладом. Без него сборной Англии не было бы в финале. Мы были бы мертвы, выбыли, летели домой на самолёте после игры со Словакией. Момент волшебства повернул всё в нашу сторону, и он был тем, кто это сделал», — приводит слова Уилшира The Sun.

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