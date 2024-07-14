Саутгейт внесёт изменение в линию защиты сборной на финал Евро-2024 — The Sun

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил, что вместо защитника Кирана Триппьера финальный матч Евро-2024 с Испанией начнёт в стартовом составе Люк Шоу. Об этом сообщает The Sun. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

По информации источника, Саутгейт решил выпустить на левый фланг обороны профильного защитника Люка Шоу, несмотря на то что он относительно недавно восстановился от травмы. В свою очередь, Триппьер, который начинал все матчи сборной на Евро в основе, останется в запасе.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.