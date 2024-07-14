В «Зените» рассказали, чего ожидают от Глушенкова в предстоящем сезоне

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал понять, что в санкт-петербургском клубе очень рассчитывают на новичка Максима Глушенкова.

«Глушенков в матче за Суперкубок показал, что вливается в «Зенит», и доказал, что в клубе всё в порядке. Жду, что Максим точно будет в списке 33 лучших игроков сезона, а желательно — в списке лучших 11», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, нынешним летом Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива». В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Вчера, 13 июля, состоялся матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром», в котором Глушенков отметился двумя голами.