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Мадридский «Реал» поздравил теннисиста Алькараса с победой на Уимблдоне

Мадридский «Реал» поздравил теннисиста Алькараса с победой на Уимблдоне
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Футбольный клуб «Реал» Мадрид обратился к третьей ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы на Уимблдоне.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Поздравляем тебя с четвёртым титулом на турнирах «Большого шлема», уважаемый Карлос Алькарас. Карлос, сегодня ты в очередной раз показал свой класс и блестящий теннис, чтобы второй раз стать чемпионом на Уимблдоне. Вся Испания и все мадридцы очень гордятся тобой», – говорится в сообщении пресс-службы «Реала» в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.

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