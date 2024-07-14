Мадридский «Реал» поздравил теннисиста Алькараса с победой на Уимблдоне

Футбольный клуб «Реал» Мадрид обратился к третьей ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу после его победы на Уимблдоне.
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«Поздравляем тебя с четвёртым титулом на турнирах «Большого шлема», уважаемый Карлос Алькарас. Карлос, сегодня ты в очередной раз показал свой класс и блестящий теннис, чтобы второй раз стать чемпионом на Уимблдоне. Вся Испания и все мадридцы очень гордятся тобой», – говорится в сообщении пресс-службы «Реала» в социальной сети X (ранее Twitter).
Сегодня, 14 июля, Алькарас одержал победу в финальном матче Уимблдона-2024 с представителем Сербии вторым номером рейтинга ATP Новаком Джоковичем — 6:2, 6:2, 7:6(4). Испанский теннисист впервые защитил звание чемпиона на турнире «Большого шлема». Несмотря на выигранный титул, в рейтинге АТР он останется третьей ракеткой мира.
- 14 июля 2024
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