Джек Уилшир высказался о предстоящем финале Евро-2024 между Англией и Испанией

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся национальные команды Испании и Англии. Игра состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

«Cборная Испании, вероятно, будет доминировать по владению мячом больше, чем любая другая команда, с которой играла Англия. Мы должны быть осторожны с прессингом, потому что они мастера находить свободного игрока и играть через него.

Я бы хотел, чтобы мы прессинговали и были агрессивными. Но мы знаем, что Гарет Саутгейт, скорее всего, так не поступит. Будем ли мы прессинговать или задействовать только определённое количество игроков, чтобы быть уверенными, что мы будем в безопасности, если и когда они будут играть через нас? Или мы сядем в блок и скажем: «Давайте, владейте мячом»?

Англия должна найти способ выстоять, но при этом иметь моменты качества. Можем ли мы причинить им боль? Да. Можем ли мы при такой форме владеть мячом? Да», — приводит слова Уилшира The Sun.