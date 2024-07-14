ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Уилшир высказался о предстоящем финале Евро-2024 между Англией и Испанией

Джек Уилшир высказался о предстоящем финале Евро-2024 между Англией и Испанией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся национальные команды Испании и Англии. Игра состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Cборная Испании, вероятно, будет доминировать по владению мячом больше, чем любая другая команда, с которой играла Англия. Мы должны быть осторожны с прессингом, потому что они мастера находить свободного игрока и играть через него.

Я бы хотел, чтобы мы прессинговали и были агрессивными. Но мы знаем, что Гарет Саутгейт, скорее всего, так не поступит. Будем ли мы прессинговать или задействовать только определённое количество игроков, чтобы быть уверенными, что мы будем в безопасности, если и когда они будут играть через нас? Или мы сядем в блок и скажем: «Давайте, владейте мячом»?

Англия должна найти способ выстоять, но при этом иметь моменты качества. Можем ли мы причинить им боль? Да. Можем ли мы при такой форме владеть мячом? Да», — приводит слова Уилшира The Sun.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android