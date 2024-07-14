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Марцел Личка назвал фаворита в финале Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией

Марцел Личка назвал фаворита в финале Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о шансах сборной Колумбии, за которую выступает полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль, в матче с Аргентиной.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, я слежу за нашими игроками на Кубке Америки, и я за них очень рад. Что касается Хорхе, то я желаю ему победы. Угадать результат финального матча всегда очень сложно, потому что это одна игра, произойти может всё что угодно. Фаворитами, на мой взгляд, являются аргентинцы, у них большой опыт побед, высококлассные исполнители, но легко им не будет», — приводит слова Лички ТАСС.

Напомним, 15 июля в решающем матче Кубка Америки — 2024 сыграют сборная Аргентины и национальная команда Колумбии. Начало игры – в 3:00 мск.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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