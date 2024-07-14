«Алания» объявила имя нового главного тренера команды

Российский специалист Султан Тазабаев назначен главным тренером владикавказской «Алании». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее в своей профессиональной карьере 50-летний Султан Тазабаев работал в «Ахмате», «Енисее», «Текстильщике», астраханском «Волгаре» и в ульяновской «Волге».

Напомним, в июне стало известно, что возглавивший «Аланию» в декабре 2023 года Евгений Калешин покинул клуб. Под руководством Калешина «Алания» провела 14 официальных матчей, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда завершила сезон Первой лиги на восьмом месте, набрав 49 очков в 34 матчах. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сослан Бетеев, возглавлявший ранее молодёжную команду «Алании».