ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» объявила имя нового главного тренера команды

«Алания» объявила имя нового главного тренера команды
Комментарии

Российский специалист Султан Тазабаев назначен главным тренером владикавказской «Алании». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее в своей профессиональной карьере 50-летний Султан Тазабаев работал в «Ахмате», «Енисее», «Текстильщике», астраханском «Волгаре» и в ульяновской «Волге».

Напомним, в июне стало известно, что возглавивший «Аланию» в декабре 2023 года Евгений Калешин покинул клуб. Под руководством Калешина «Алания» провела 14 официальных матчей, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда завершила сезон Первой лиги на восьмом месте, набрав 49 очков в 34 матчах. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сослан Бетеев, возглавлявший ранее молодёжную команду «Алании».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android