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Тренер «Сочи» Морено прокомментировал поражение от «Урала» в матче 1-го тура Первой лиги

Тренер «Сочи» Морено прокомментировал поражение от «Урала» в матче 1-го тура Первой лиги
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Первой лиги с «Уралом». Напомним, екатеринбуржцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Каштанов – 49'     2:0 Аюпов – 58'    

«Это был первый матч в сезоне, и он, к сожалению, сложился для нас не лучшим образом. Наш соперник был лучше в некоторых деталях, которые стали ключевыми. Мы, в свою очередь, не смогли реализовать те моменты, которые у нас были. В частности, первый в матче голевой эпизод был за нами, когда Сауль (Гуарирапа) не смог использовать свой момент. А уже затем мы допустили ошибки, и, когда счёт стал 0:2 – отыграться было уже сложнее», — приводит слова Морено пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В следующем туре «Урал» встретится с ярославским «Шинником» 20 июля. Начало игры — в 12:30 мск. «Сочи» в тот же день примет на своём поле калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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