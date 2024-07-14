Спортивный психолог в Испании оценила состояние Ламина Ямаля

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Испанский спортивный психолог Сара Мартинес оценила состояние игрока её страны Ламина Ямаля.

«У Ламина Ямаля холодный ум и высокий уровень активности», — приводит слова Мартинес AS.

Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро. На Евро-2024 Ямаль отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Ламин Ямаль может стать самым молодым победителем Евро, если в финале турнира сборная Испании обыграет Англию. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.