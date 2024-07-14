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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Станислав Черчесов признался, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Станислав Черчесов признался, за кого будет болеть в финале Евро-2024
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что будет поддерживать англичан в финале Евро-2024 с командой Испании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испанцы больше всех создают моментов, и у них это получается играючи. Не случайно все критикуют англичан, но они вышли в финал со своей своеобразной игрой. Возможно, у них нет определенной свежести. Будем болеть за Англию», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток предстоящей встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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