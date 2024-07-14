Станислав Черчесов признался, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что будет поддерживать англичан в финале Евро-2024 с командой Испании.

«Испанцы больше всех создают моментов, и у них это получается играючи. Не случайно все критикуют англичан, но они вышли в финал со своей своеобразной игрой. Возможно, у них нет определенной свежести. Будем болеть за Англию», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток предстоящей встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.